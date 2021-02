Over halvparten slipper karantene tross stengte grenser

innenriks

Grensene har som hovedregel vært stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge siden reglene ble skjerpet inn 29. januar.

Men til tross for stengte grenser, er det fortsatt et betydelig antall innreiser til landet, skriver Klassekampen.

Ifølge innreiseregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), kom det de tre første ukene etter grensestengningen 35.407 personer til Norge. Det er i snitt 1.686 personer hver dag

Til sammenligning ble 97.446 personer registrert ankommet i løpet av de tre ukene før 29. januar.

Regjeringen har innført flere unntak for innreiseforbundet, og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er bekymret for at karantenereglene ikke følges.

«Mobiliteten over grensene er nå betydelig redusert, men grensene er jo ikke fullt og helt stengt. Vi vet dessuten at karantenereglene ofte brytes», skriver han i en sms som kommentar til tallene.

