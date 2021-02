Treningssentrene har mistet milliardomsetning

innenriks

Mer enn hver tredje treningssenterkunde har fryst medlemskapet, og hvert tiende medlem har sagt opp abonnementet under koronakrisen, skriver Aftenposten.

Det viser en undersøkelse blant Virkes medlemsbedrifter. Virke anslår en omsetningsnedgang på 23,7 prosent fra 2019, som var et rekordår for treningssenterbransjen. Det betyr at omsetningen svekkes med mer enn 1,3 milliarder kroner, og at man er tilbake på nivåer sist sett i 2012.

– Det har vært et dramatisk år for treningssenterbransjen. Det viser jo tallene når 97 prosent av våre medlemsvirksomheter rapporterer å ha permittert ansatte det siste året, sier administrerende direktør Ivar Horneland i Virke til E24.

Horneland mener treningssentrene i Oslo og andre norske byer må få lov til å åpne og at kommunene må være åpne for at man kan forsterke smitteverntiltakene om smitten øker lokalt.

