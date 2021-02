innenriks

Kvinnen har sittet varetektsfengslet siden hun for rundt et år siden ble hentet ut fra al-Hol-leiren i Syria sammen med sine to små barn.

Hun er tiltalt for å ha deltatt i ekstremistgruppa IS fra 2013 til 2019 ved å ha tilrettelagt gjennom å passe hus og barn for at hennes ektemenn kunne delta i stridshandlinger. Rettssaken mot henne starter i Oslo tingrett mandag.

Hun nekter straffskyld.