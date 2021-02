Rekordunderskudd for SAS

innenriks

Fra november til januar fikk selskapet en omsetning på 2,3 milliarder kroner. Til sammenligning var omsetningen 9,8 milliarder kroner i samme periode det foregående året.

Samtidig endte resultat før skatt på minus 1,9 milliarder kroner fra minus 1,1 milliarder kroner samme periode det foregående året.

– Pandemien har fortsatt en svært negativ innvirkning på hele flyindustrien, sier avtroppende konsernsjef Rickard Gustafson i en pressemelding.

Aldri før har SAS hatt flere tomme seter, skriver Dagens Næringsliv. I november sank andelen solgte seter til et bunnivå, og færre enn tre av ti seter ble i snitt fylt opp. Gustafson påpeker at den pågående vaksineringen er helt sentral for at reiserestriksjoner skal kunne lettes opp og at folk dermed kan kunne reise mer igjen.

– Følgelig følger SAS den globale vaksineutviklingen tett for å raskt kunne øke bemanningen når forholdene tillater det, sier Gustafson.

Selskapet håper at vaksineringen vil føre til at tiltakene letter opp, og at man dermed vil se en økning i reising fram mot sommeren 2021.

De forventer at markedet vil være tilbake i normalen i 2022.

