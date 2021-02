Tre rekorddager på rad på børsen – ekspert tror ikke toppen er nådd

innenriks

Det høyeste nivået hovedindeksen har vært oppe på denne uken, er 1,027,66 poeng.

Velstandsdagene på børsen må tilskrives økte oljepriser og internasjonal børsvekst, sier Nordeas sjefstrateg Erik Bruce.

– Jeg tror ikke det er på topp ennå. Hvordan oljeprisen utvikler seg blir helt avgjørende for Oslo Børs. Jeg tror Oslo Børs har mer å gå på. Jeg tror ikke det kommer til å gå rett opp hver dag videre, men på sikt har jeg tro på at børsene skal videre oppover, sier Bruce til NTB.

Ikke redd for boble

Han frykter ikke at veksten på Oslo Børs er en boble som vil sprekke og skade finansmarkedet.

– Nei, som jeg ser det, er det ingen boble. Det er de brede selskapene som tjener gode penger, som vokser. Utsikten til inntjening i bedriftene er ganske god, sier Bruce.

Oljeprisen falt noe torsdag, med 0,77 prosent til 66,75 dollar fatet. Samlet sett har imidlertid ett fat nordsjøolje blitt 5 dollar dyrere denne uka.

– Det er to ting som hjelper Oslo Børs: Det er for det første at det er gode tider på internasjonale børser, og selvsagt at oljeprisen har steget mye i det siste, sier Bruce.

Gigantene drar lasset

Det er de store selskapene som drar lasset i børsens rekorddager. Torsdag var giganten Equinor på omsetningstoppen. Equinor-aksjen styrket seg med 3,9 prosent.

Equinor har en ellevill børsuke, og aksjekursen har vokst med 9 prosent denne uka. Torsdagens store vinner ble Byggma, som steg med 41,98 prosent.

Hydrogenselskapet Nel (ned 3,51 prosent) og salatprodusenten Kalera (ned 3,13 prosent) falt etter å ha gjennomført emisjoner.

Mer å hente

Oslo Børs var blant børsvinnerne totalt torsdag, selv om det også var oppgang på andre europeiske børser.

Bruce mener oljeprisen kan fortsette å stige, og at det er mer å hente i vekst i det internasjonale børsmarkedet. Det gir ham tro på fortsatt vekst på Oslo Børs.

– Jeg ville ikke ha trukket meg ut fordi det er rekorder nå, sier Bruce.

– Det er de brede og store selskapene som står for veksten. Det er noen nye selskaper som kan være for høyt priset, men de veier veldig lite på Oslo Børs, så det er nok ikke de som står for oppgangen nå, sier Bruce.

Hvilken krise?

At aksjemarkedet opplever glansdager midt i en pandemi mange fryktet ville legge økonomien i brakk, er ikke et paradoks, mener Bruce. Lave renter gjør børsene til et attraktivt sted å plassere penger man får lite igjen for å sette i banken.

– Jeg synes ikke det er et paradoks at børsene gjør det bra i denne krisen. Vi stengte ned økonomien, og forbrukere og bedrifter har fått hjelp til å holde inntektene oppe. Mange var veldig bekymret for de langsiktige effektene da krisen startet, men det ser ut til at vi kommer ut av dette uten de store problemer. Det er mye takket være sentralbanker og regjeringer som har støttet opp om økonomien, sier han.

Tirsdagens rekord lød på 1.000,47 poeng ved børsslutt, mens det onsdag ble stengt på 1.013,63 poeng.