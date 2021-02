Ikke kontroll på brann i næringslokale på Toten

innenriks

– Brannvesenet har ikke kontroll, og vi varsler naboer om å lukke dører og vinduer, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

Like før klokka 17 opplyser politiet at det brenner godt i takkonstruksjonen og at det er åpne flammer på begge sider av taket.

Politiet er i gang med å be Østre Toten kommune om å skaffe et evakueringssted dersom det blir nødvendig. Det er iverksatt samleplass ved Kiwi-butikken på Kapp for eventuelle evakuerte

Alle som var på jobb, er evakuert, skriver Oppland Arbeiderblad. Flere bedrifter holder til i de gamle fabrikklokalene til Kapp melkefabrikk.

