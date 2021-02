Funn av omkommet person på Norefjell

innenriks

– Det er all grunn til å tro at det er den savnede skiløperen det har vært lett etter, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

De pårørende er varslet.

Personen er funnet cirka 6 kilometer nord for Tempelseter ved Gråfjell. Mannen ble funnet klokken 11.10 lørdag.

Mannen ble meldt savnet onsdag i forrige uke etter at han ikke kom tilbake fra en skitur ved Høgevarde på Norefjell. Han ble sist observert ved 16-tiden onsdag.

Det aktive søket etter mannen ble avsluttet sist lørdag etter at mannen ble antatt omkommet.

Ifølge politiets operasjonsleder Øystein Eikedalen var det en frivillig som fant den omkomne, skriver Drammens Tidende.

– Vi har fraktet avdøde bort fra stedet og venter på at obduksjonen skal bli ferdig for å kunne bekrefte identiteten til den avdøde. Men vi har flere indikasjoner på at det er den savnede skiløperen som er funnet, sier Eikedalen.

(©NTB)