Koronasmittet mann kjørt hjem fra Gardermoen av politiet

innenriks

Politiet tok kontroll på den oslobosatte mannen på Gardermoen klokken 14.20 lørdag ettermiddag, opplyser politiet i Øst på Twitter. Mannen, som var på vei til Qatar, ble bekreftet smittet av covid-19 for et par dager siden.

– Han hadde med et stykke papir som påsto at han var covid-negativ. Ut ifra det papiret han viste fram, mistenkte vi at det var et forfalsket dokument, som er tatt i beslag, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til Avisa Oslo.

Mannen blir anmeldt for brudd på smittevernlovgivningen.

– Han kjøres hjem av en politipatrulje iført smittevernutstyr, opplyser politiet.

Ifølge politiet er smittesporing av mulige nærkontakter iverksatt.

