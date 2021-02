Mutert virus er nå dominerende i Oslo og Viken

innenriks

Det er analyser fra Folkehelseinstituttet (FHI) som viser at den engelske virusvarianten nå er blitt dominerende i hovedstadsregionen. Situasjonen gjør det nødvendig med raske og treffsikre tiltak for å slå ned smitten, advarer FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Diskusjonen går nå for fullt om hvilke innstramminger som er nødvendige, og byrådet i Oslo har varslet en pressekonferanse søndag klokka 18 for å presentere konklusjonen.

Stoltenberg mener det fortsatt er mulig å få kontroll.

Hun viser til at flere utbrudd med engelsk mutasjon allerede er effektivt slått ned, for eksempel i Halden.

– Men vi må være forberedt på at det vil være vanskeligere, og at det skal mer til.

Nedstengning i to måneder til

Helsemyndighetene tror strenge tiltak vil bli nødvendig i en lang periode framover, både i hovedstaden og i resten av landet.

– Klarer vi å holde smitten nede i mars og april, kan mange av smitteverntiltakene avvikles til sommeren. Men dersom smitten fortsetter å øke, kan det også komme strengere tiltak enn vi har i dag, både lokalt og nasjonalt, sier Saliba Andreas Korkunc (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog viser til at den engelske virusvarianten er mer smittsom, og at det derfor er vanskeligere å holde smittenivået nede med samme tiltaksnivå som vi har vært vant til. Samtidig er det fortsatt så få som er vaksinert at veldig mange kan bli smittet hvis tiltakene lettes.

– Her er det et kappløp mellom vaksineringen og det nye viruset, sier Guldvog til NTB.

– Vi må nok stå løpet ut i minst to måneder hvor det vil være nødvendig med betydelige tiltak, sier han.

I rask vekst

Ifølge Stoltenberg er det bare et spørsmål om tid før den engelske virusvarianten er dominerende i hele landet.

– Det vil skje. Det har skjedd i mange andre land allerede, konstaterer hun.

I Oslo har FHI analysert 72 prosent av alle positive prøver i tidsrommet fra 20. januar til 23. februar. I denne perioden beregnes det at den engelske mutasjonen har økt fra rundt 8 prosent til rundt 50 prosent av meldte tilfeller. Det er på grunnlag av dette FHI estimerer at den engelske mutasjonen i realiteten står for 50–70 prosent av smitten.

Samtidig anslås det at den engelske virusvarianten står for i overkant av 50 prosent av smitten i Viken.

Rødt nivå på videregående skoler

NRK meldte lørdag at rektorer på videregående skoler i Oslo har fått beskjed om at de må forberede seg på å gå tilbake til rødt nivå i neste uke.

Stoltenberg bekrefter overfor NTB at dette er noe FHI nå har anbefalt.

– Vi er veldig opptatt av at skolene ikke skal stenges. Da er rødt nivå veldig mye bedre. Så vil vi så fort som mulig gå over på gult igjen. Men i denne situasjonen ser vi at skolene blir svært sårbare, sier hun.

Et annet tiltak som vurderes i Oslo, er intensivert testing, for eksempel massetesting på arbeidsplasser og skoler.

Byrådet varslet allerede fredag at det vil komme nye innstramminger.

Samme dag ble det satt ny smitterekord i hovedstaden med 245 registrerte tilfeller, det høyeste tallet på én dag siden pandemiens start.