115 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

innenriks

Det er 14 mindre enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 129 smittede per dag.

Antall smittede siste døgn er 23 færre enn dagen før. Samme dag forrige uke ble det registrert 106 smittetilfeller.

Stovner bydel har det høyeste smittetrykket. Der er det nå 468 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel har andreplassen med 446 og Grorud er på tredjeplass med 419 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 139 og 145 smittede per 100.000 innbyggere.

(©NTB)