Statsministeren og Gahr Støre kritiserer Molde-ordføreren

innenriks

– Kommuner over hele landet gjør en god jobb med å slå ned lokale utbrudd. Men det er ingen tvil om at Oslo over tid har hatt det tøffere enn andre, skriver Solberg på sin Facebook-side og fortsetter:

– Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre, er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor. Dette står vi i sammen – og skal komme ut av sammen, skriver hun videre.

Molde-ordfører Torgeir Dahl har fått mye oppmerksomhet på grunn av sine utspill søndag der han først kritiserte Oslo for ikke å ha fått kontroll på pandemien, og deretter ba hovedstaden skjevfordele vaksinene sine internt før de ba om hjelp fra resten av landet.

– Oslo har hatt det tøffest

Uttalelsene får Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre til å reagere.

– Jeg mener det er rimelig å si at Oslo er den kommunen som over tid har hatt det tøffest. De som tar beslutninger i Oslo, enten det er byrådet eller de lokale, har de vanskeligste beslutningene. Da er det trist at en ordfører i en by som har sluppet billig fra det, lar partipolitikken komme over, sier Støre til VG.

Han mener han Dahl tegner et feil og misvisende bilde av Oslos smitteproblemer.

– Det Molde-ordføreren ikke brukte ett ord på, var importsmitte og de muterte virusvariantene som nå kommer gjennom. Oslo og regionen ligger tett på en flyplass og en grense som har vært dårlig kontrollert i mange måneder. Mennesker har reist inn uten å bli testet, inntil grensene måtte stenges. Da sitter Oslo igjen med de konsekvensene, sier Støre.

– Sporet helt av

I en tekstmelding til Dagbladet skriver Dahl:

«Denne debatten har sporet helt av. Det etterlatte inntrykket er at dette er en kritikk mot befolkningen i Oslo, og det var det ikke. Da er det ikke noe poeng å stå i denne debatten videre. Sånn sett er jeg enig med Erna – slik dette har blitt, så fører ikke dette noe godt med seg».

(©NTB)