Erna Solberg: – Jeg beklager

Bakgrunnen for den offentlige beklagelsen er avsløringene om at Solbergs egen statssekretær Peder W. Egseth (H) hjalp Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) i forbindelse med et VG-intervju der Dahl rettet krass kritikk mot byrådet i Oslo for håndteringen av koronapandemien.

Tirsdag kveld holdt Solberg en hasteinnkalt pressekonferanse på Statsministerens kontor (SMK) om saken.

– Jeg beklager at SMK har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid. Jeg har derfor i kveld ringt Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering, sa hun.

– Alle kan gjøre feil

Samtidig kom Solberg med en kraftig irettesettelse av Egseth.

– Det å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering, er ikke en oppgave for Statsministerens kontor, sa hun.

Solberg presiserte at det er naturlig for Egseth å ha kontakt med lokalpolitikere, men at han ikke burde formidlet kontakt mellom lokalpolitikere og mediene i denne saken.

– Dette burde han ikke gjort. Det har jeg vært tydelig på overfor ham i dag. Slike utspill er i strid med den tilnærmingen som hele regjeringen har hatt gjennom pandemien, sa Solberg.

Solberg har likevel tillit til Egseth.

– Den konsekvensen er at han får en offentlig skrape som dette selvfølgelig blir. Men utover det mener jeg at Peder er dyktig og flink, og alle kan gjøre feil, sa hun.

Benekter kjennskap

Det var NRK som avslørte at Molde-ordføreren hadde fått hjelp fra Egseth til å komme i kontakt med VG.

Saken har blitt politisk sprengstoff, og kritikken har haglet både mot statsministeren og Høyre. Solberg har gjentatte ganger benektet at hun kjente til saken før hun leste den i avisa søndag.

Dette bekreftes av Egseth selv i en epost til Dagens Næringsliv tirsdag kveld.

«Saken har av enkelte blitt fremstilt som noe bestilt av Erna Solberg og resten av partiledelsen i Høyre. Det er ikke sant. Verken partiledelsen, statsministeren eller Bent Høie kjente til min kontakt med Torgeir eller utspillet før det ble publisert i VG», skriver Egseth i eposten.

«Jeg beklager at jeg har bidratt til utspill og innsalg som har bidratt til å skape konflikt mellom ulike kommuners håndtering av koronasituasjonen», fortsetter han.

Glad for beklagelsen

I intervjuet med VG gikk Molde-ordføreren hardt ut mot byrådet i Oslo:

– Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til. I det ene øyeblikket skriker de etter flere forskrifter fra regjeringen og i det andre etter mer frihet. Det er dårlig lederskap, etter min mening, sa Dahl i det opprinnelige intervjuet.

Ordføreren spurte også om det er byrådet i Oslo som «ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig, eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene».

Byrådsleder Raymond Johansen sier tirsdag kveld at han er «veldig glad» for at Solberg ringte ham for å beklage.

– Vi må bygge bro mellom by og land, og helgens angrep både på Oslo-folk og på Oslos håndtering av pandemien bidro til en konflikt som forstyrrer den viktige oppgaven vi alle må stå sammen om, sier Johansen.

I et intervju med TV 2 sier byrådslederen at han nå anser denne saken som avsluttet.

– I hvert fall for mitt vedkommende er denne saken ute av verden, sier han.