Raymond Johansen lettet over FHIs vaksineanbefaling

– Byen har vært sosialt nedstengt i snart fire måneder, og befolkningen og lokalt næringsliv tar hver dag et stort nasjonalt ansvar for å stoppe videre spredning av viruset, sier byrådslederen i Oslo til VG.

Johansen, som opplyser at Oslo har kapasitet til å sette 110.000 vaksiner i uka, mener at flere vaksiner til hovedstaden kan føre til at samfunnet kan åpnes opp raskere.

Folkehelseinstituttet mener at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting i en periode av vaksinefordelingen til områder som har hatt høyt smittepress over tid, og de anbefaler en endring av vaksinestrategien.

Regjeringen holder pressekonferanse klokka 14. Da blir det klart om regjeringen følger Folkehelseinstituttets anbefalinger.

