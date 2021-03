Norsk nasjonalinntekt falt kraftig i fjor

innenriks

Staten skjermet privat sektor for mye av inntektsnedgangen. Skatter og andre inntekter til staten gikk kraftig ned, mens stønadsutbetalingene økte i 2020, viser nye tall Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Offentlige finanser fikk et underskudd i 2020, for første gang siden 1993. Staten har båret mye av nedgangen i nasjonalinntekten, og skjermet privat sektor, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet, Pål Sletten i SSB.

Nasjonalinntekten er summen av BNP og rente- og stønadsbalansen overfor utlandet.

Husholdningenes disponible inntekter vokste med 3,2 prosent i fjor, tilsvarende 1.577 milliarder kroner. Den største bidragsyteren til disponibel inntekt i 2020 var pensjoner og stønader fra det offentlige.

Økte inntekter og begrenset mulighet til å bruke pengene ga en historisk høy sparerate på 15,4 prosent. Husholdningenes sparing anslås til 257 milliarder kroner, som er en dobling fra 2019.

