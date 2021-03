139 nye smittede i Oslo siste døgn

innenriks

Det er seks færre enn gjennomsnittet de foregående fjorten dagene, som var på 145 smittede per dag.

Samme dag forrige uke ble det registrert 151 smittetilfeller. Det høyeste smittetallet på ett døgn i hovedstaden siden pandemien startet ble registrert fredag. Da ble det meldt om 245 nye smittede.

Grorud bydel har nå det høyeste smittetrykket. Der er det 520 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Stovner bydel, som tidligere har hatt det høyeste smittetrykket, følger på andreplass med 465. Alna er på tredjeplass med 464 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Nordre Aker og Ullern med 147 og 150 smittede per 100.000 innbyggere.

Totalt er 20.617 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, om lag 4.900, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfellene i hovedstaden.

