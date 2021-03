Kirkebranntiltalt 29-åring dømt til fire år og to måneders fengsel

innenriks

Dommen fra Nord-Gudbrandsdal tingrett er dermed noe mildere enn aktor, politiadvokat Lars Rune Ringviks påstand på fem års fengsel, melder Gudbrandsdølen Dagningen.

Skadene på Dombås kirke ble først anslått til rundt 20 millioner kroner. Sakkyndige har under rettssaken antydet at reparasjonsarbeidet vil koste omkring 35 millioner kroner, men mannen er ikke dømt til å betale erstatning.

Mannen har erkjent at han tente på Dombås kirke natt til 20. februar i fjor. En måned senere, den 19. mars, forsøkte han å tenne på Sel kirke, noe han også har erkjent å stå bak.

I dommen trekkes det fram som formildende at mannen erkjente begge brannstiftelsene da politiet kom på døra hans i 21. mars i fjor. Han ble pågrepet etter treff på fingeravtrykk som politiet fant på tennvæskeflasker i Sel kirke.

En vekter oppdaget brannen i Sel kirke og den ble slokket før kirken fra 1742 ble påført nevneverdige skader. Sakkyndige sa under rettssaken at om ikke branntilløpet hadde blitt oppdaget ville den uerstattelige trekirken blitt totalskadd i løpet av minutter.

29-åringen er opprinnelig fra Somalia, men har fått asyl i Norge etter at han kom hit i 2015. Den dømte har forklart at han tente på kirkene i sinne over at ingen var blitt straffet for koranbrenningen i Kristiansand i november 2019.