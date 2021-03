Utredning om NRK og mediestøtte ønsker innspill

innenriks

– For å sikre at Medietilsynet har et så godt faktagrunnlag som råd, ønsker vi innspill fra mediebransjen og ulike interessegrupper, sier Medietilsynets direktør Mari Velsand i en pressemelding.

Det skal kartlegges hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet påvirker konkurransesituasjonen.

Medietilsynet skal også gå gjennom alle dagens ordninger for direkte mediestøtte og så vurdere behovet for nye ordninger.

NRK- og mediestøtte-utredningene skal være ferdig innen henholdsvis 30. september og 30. november.

(©NTB)