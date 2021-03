12.000 skoleelever i Oslo har nå kun hjemmeundervisning

innenriks

En oversikt NTB har fått fra Utdanningsetaten i Oslo kommune viser at minst ni skoler har sendt nye grupper med elever i karantene i løpet av fredagen.

Dette kommer på toppen av alle som allerede er i karantene på grunn av utbrudd og koronasmitte i Oslo. Torsdag ble blant annet hele Vestli skole stengt fram til neste fredag på grunn av et omfattende utbrudd som rammet nesten samtlige trinn.

– Totalt har vi fått rapportert at det er 12.000 elever som i dag, fredag, kun har hjemmeskole, sier pressevakt Kristine Strømmen i Utdanningsetaten i Oslo kommune til NTB.

Ofte på grunn av karantene

Tallet inkluderer både grunnskole, videregående skole og rundt 3.000 elever i voksenopplæringen. I utgangspunktet skal elevene ha undervisning på skolen, også på rødt nivå

– Det er ofte på grunn av karantene at elevene må ha hjemmeundervisning. Det kan også være noen skoler som har så mye smitte at det er vanskelig å holde åpent for undervisning.

Utdanningsetaten har ikke tall på hvor mange elever som er i karantene totalt, men får rapportert inn når grupper på ti eller flere blir sendt i karantene.

Innstramming varslet

I løpet av fredagen har følgende skoler rapportert at dette har skjedd det siste døgnet: Korsvoll, Stasjonsfjellet, Stovner, Lindeberg, Groruddalen, Bjørnholt, Majorstuen, Grünerløkka og Lakkegata.

Det kan være flere skoler enn dette som ennå ikke har fått rapportert inn tallene.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har varslet en innstramming i skoletiltakene i Oslo i løpet av de neste dagene. For øvrig har regjeringen sagt at tiltakene på gult og rødt nivå kan bli endret.

(©NTB)