307 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn

Det er samtidig det høyeste antall smittetilfeller i Oslo i løpet av et døgn siden pandemien startet. Den forrige rekorden ble satt 27. februar da antallet var 245.

Antall smittetilfeller er 162 mer enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 145 smittede per dag.

Antall smittede siste døgn er 168 flere enn dagen før. Samme dag forrige uke ble det registrert 231 smittetilfeller.

Byrådsleder Raymond Johansen sa torsdag at han venter svært høye smittetall i hovedstaden de neste dagene, etter at rekordmange testet seg onsdag.

– Høye testtall gjør at vi fanger opp mer smitte, og jeg venter svært høye smittetall. At så mange tester seg, betyr at vi klarer å fange opp mer smitte, isolere de som er smittet, og sette folk i karantene. Dermed øker sjansene for å slå ned smitten, sa Johansen.

En del av tallene skyldes etterregistrering av tilfeller som ikke kom med onsdag, ifølge VG. Da var antall registrerte tilfeller 139.

Grorud bydel har det høyeste smittetrykket. Der er det nå 581 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel har andreplassen med 522 og Stovner er på tredjeplass med 504 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 168 og 190 smittede per 100.000.

