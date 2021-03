Helsebyråd i Oslo: Ikke aktuelt å prioritere vaksiner på bakgrunn av etnisitet

innenriks

– Byrådet vurderer løpende spørsmålet om prioritering av vaksiner internt i Oslo, men det er ikke aktuelt å prioritere vaksiner på bakgrunn av etnisitet, svarer Helsebyråd Robert Steen (Ap) til VG om forslaget til Høyre-politikeren.

Rafiq sier at eldre i flergenerasjonsfamilier ikke har mulighet til å skjerme seg fra smitten fra familiemedlemmer som går på jobb og skole.

– De blir alvorlig syke, som igjen betyr en stor belastning for storsamfunnet og ikke minst dem selv – fordi de kan måtte bøte med livet, sier høyrepolitikeren.

– Gjelder ikke etnisitet

Hun vil ikke være med på at forslaget er det samme som å si at enkelte innbyggere er mer verdt enn andre, men å sette inn støtet der det trengs mest.

– La det være helt klart: Jeg tar ikke til orde for at noen på grunn av sin etnisitet skal gå foran i vaksinekøen. Det jeg sier er at man bør vurdere husholdninger/bofellesskap/kollektiv med mange og tette kontakter for å få en raskere og mer effektiv nedkjempelse av pandemien til fordel for hele samfunnet, presiserer Afshan Rafiq overfor NTB.

NTNU-modell

Hun viser til professor Eivind Almaas og forskergruppen NTNU covid-19 Modelling Taskforces modell, som ved hjelp av data om nordmenns liv og helse, hvordan de bor og beveger seg har vist hvordan smitten kan spre seg i Norge.

NTNU-forskerne mener at en by som Oslo kan åpne opp igjen dobbelt så hurtig, dersom alle dets 15 000 husholdninger på fem personer og over, testes rutinemessig og vaksineres tidligere.

– Jeg mener det er riktig å følge rådene fra helsemyndighetene med en moderat omfordeling, der de hardest rammede bydelene prioriteres. En omprioritering av storhusholdningene ved vaksinasjon er et vanskelig dilemma. Det er helsemyndighetenes ansvar å vurdere om dette vil ha en effekt i Oslo, fortsetter Rafiq.

– Konstruktiv diskusjon

– Fra min side var dette et forsøk på en konstruktiv diskusjon på hva som kan være den mest robuste og effektive måten å stanse pandemien på, og hvilke grupper storsamfunnet kan «tjene» på å prioritere etter at risikogruppene er vaksinert. Målet er at vi alle raskere kan få hverdagen tilbake, sier hun.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier til VG at de vil fortsette å følge den aldersbaserte rekkefølgen til Folkehelseinstituttet. Det innebærer at de eldste i de prioriterte bydelene vil bli vaksinert først.

