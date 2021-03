Nordea tror på to rentehevinger i 2021

innenriks

Banken kommer med varselet om de ventede rentehevingene i nyhetsbrev fredag morgen. Med henvising til at økonomien i Norge er i ferd med å normalisere seg etter å ha blitt rammet av koronapandemien, mener bankens renteeksperter at Norges Bank vil heve renta to ganger før årsskiftet. Renta ligger nå på rekordlave 0 prosent.