Ny flyplass i Nordland får milliarder

I tillegg til pengene fra regjeringen er det lagt opp til et lokalt bidrag på til sammen 600 millioner kroner, skriver NRK.

Prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal Transportplan. Totalt vil flyplassen koste 2,4 milliarder.

Onsdag ble det kjent at regjeringen setter av over 3 milliarder til ny flyplass i Bodø.

Førstekandidat for Nordland Høyre, Bård Ludvig Thorheim, tror bakgrunnen for bevilgningen er at regjeringen ser er stort vekstpotensial på Helgeland og i Nordland.

– Med industriutvikling og sjømatnæringen. Dette er eksportnæringer som tjener hele Norge vel, så dette er noe alle bør være glad for, også i et nasjonalt perspektiv.

