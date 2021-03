FHI vil ikke ha nytt nivå i trafikklysmodellen

innenriks

– Vi ønsker ikke å innføre nye nivåer, men må bedre formidlingen av mulighetene og intensjonen med trafikklysmodellen, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved FHI til VG.

Men nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad sier til avisa at de er klare på at de mener den nåværende trafikklysmodellen bør endres.

Fredag ble det kjent at veilederne for smittevern i skolen skal revideres, og at Oslo kommune ser på muligheten for å stramme inn tiltak ytterligere.

I den såkalte trafikklysmodellen har man rødt, gult og grønt nivå. Mange skoler og barnehager har uttrykt et ønske om å få justert smittevernveilederne etter de muterte virusvariantene kom.

(©NTB)