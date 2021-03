Kommuneoverlege venter høyere smittetall etter sykehusutbruddet i Drammen

innenriks

Lørdag ble det kjent at tre pasienter og to ansatte på sykehuset denne helgen har testet positivt for korona. I tillegg er rundt 30 ansatte satt i karantene og skal testes.

NTB får søndag ettermiddag opplyst at det ikke er noen endring i situasjonen fra lørdag, men at det ventes svar på tester i løpet av kvelden.

Også i januar var det utbrudd ved sykehuset.

– Vi så da at en veldig stor andel av smittede i vår kommune var relatert til det forrige utbruddet. Og vi håper det ikke blir slik denne gangen, men det er slike ting vi tar høyde for, sier kommuneoverlege John David Johannessen til Drammens Tidende.

I Drammen er det stigende smittetrend og det er de siste to ukene registrert 68 nye smittetilfeller.

– Vi må nok være forberedt på at dette tallet vil stige en del den nærmeste tiden, sier Johannessen.

