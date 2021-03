19 nye smittede i Bærum

innenriks

I helgen testet 770 personer seg i kommunen, hvorav 136 av dem testet seg fra bilen, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Like over 8.000 personer har mottatt første dose med vaksine, mens andre dose er gitt til over 3.300 personer.

Smittetallene har ligget på et stabilt nivå den siste tiden, men tallene har vært høye nok til at kommunen i forrige uke strammet inn sine lokale tiltak. Blant annet må innbyggere oppgi adresse for å drikke øl på pub, for å forhindre at Oslo-folk krysser kommunegrensen.

