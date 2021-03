Idrettsprofil frifunnet for vold og voldtekt

innenriks

Straffesaken mot den tidligere idrettsprofilen startet i februar i Nedre Romerike tingrett. Han var anklaget for fysisk og psykisk vold mot ekskona, samt for flere voldtekter, skriver VG.

41-åringen nektet straffskyld.

Det er kun slutningen i dommen som er kjent. Det er derfor uklart hva slags vurderinger tingretten har gjort som førte til avgjørelsen, skriver VG.

– Jeg må komme tilbake med mer utfyllende kommentarer, sier en av idrettsprofilens forsvarere, advokat Simen Perminow Skjønsberg, til avisen.

I en tekstmelding til Nettavisen skriver mannens forsvarer Frode Sulland at hans klient er svært lettet.

Han legger til:

– En grundig og god dom. Enstemmig også, med henhold til oppreisning, sier han.

Dommen kan ankes, men det er foreløpig ukjent om påtalemyndigheten velger å gjøre dette.

Enkelte av forholdene mannen var anklaget for, skal ifølge tiltalen ha funnet sted over et tidsrom på mer enn 16 år, fra februar 2002 til mars 2018. I den perioden var mannen fremdeles en aktiv idrettsutøver på toppnivå i Norge.

– Først vil jeg si til retten at jeg er rystet og sjokkert over tiltalen og anklagene mot meg. Jeg har ikke mishandlet, voldtatt eller truet henne, var det første idrettsprofilen sa da han inntok vitneboksen i starten av februar, ifølge TV 2.

