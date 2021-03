innenriks

Av organisasjonens 1.601 søk og redningsaksjoner i 2020 var 138 i kategorien «økt selvmordsfare». Tallet er en tredobling sammenlignet med 2017, da det var 47.

Generalsekretær Bernt G. Apeland sier at økningen er dramatisk, og at den kan være et symptom på noe alvorlig som skjer i samfunnet.

– Utviklingen forsterkes under pandemien, noe som understreker alvoret i en situasjon der isolasjon gjør at mange er ensomme og blir sittende alene med problemene sine, sier han.

