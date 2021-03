Tre pågrepet for innbrudd i evakuert hus ved skredområdet i Gjerdrum

innenriks

Øst politidistrikt opplyser at de har funnet tyvegods hos de tre personene, som lørdag ble kontrollert etter å ha vært inne i et avsperret område på Ask. Søndag ble det også avdekket at det har vært innbrudd i et av de evakuerte husene i samme område.

VG skriver at de tre mennene ble sett av en nabo som varslet politiet.

Lørdag kveld fikk Øst politidistrikt melding fra et vitne som hadde sett tre personer gå inn i det avsperrede skredområdet og oppholdt seg der i flere timer. Politiet oppsøkte mennene, som bekreftet at de hadde vært i området, men de fant ikke noe tyvegods.

Søndag fant derimot politiet det de anser for å være tyvegods utendørs sør for rasområdet. Her lå TV-er, kjøkkenmaskiner og andre gjenstander. På bakgrunn av dette valgte politiet å pågripe de tre litauerne

– Lørdag kveld opplyste de at de hadde vært nysgjerrige og tatt seg inn i området. Jeg vet ikke hvordan de stiller seg til vår mistanke, sier operasjonsleder Terje Skaftnes.

Han opplyser at politiet ser alvorlig på at de har beveget seg inn på det avsperrede rasområdet.

