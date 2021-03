DN: Norge sa nei til vaksinesamarbeid med Israel

innenriks

Mens Israel er det landet i verden som har fullvaksinert en størst andel av befolkningen, har Norge lent seg på EU i vaksineinnkjøp. EUs vaksineavtaler har fått sterk kritikk.

Ifølge Dagens Næringsliv ble Norge invitert med på et omfattende samarbeid om utvikling og produksjon av vaksiner med Israel i et brev fra statsminister Benjamin Netanyahu 4. februar. Dette takket Norge nei til.

– Det ble gjort en vurdering av om vi hadde mer å hente på samarbeid med Israel på det tidspunktet. Da var den helsefaglige vurderingen at det hadde vi ikke. Derfor svarte vi Israel at vi ikke så behovet for et forsterket samarbeid om dette nå, sier statsminister Erna Solberg til DN.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og Frp-nestleder Sylvi Listhaug reagerer på at Norge sa nei til den israelske invitasjonen.

