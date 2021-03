Røde Kors: Korona har gitt største humanitære tilbakeslag i Norge siden krigen

innenriks

Organisasjonen peker på at det er kommet mange enkeltstående rapporter, men at ingen foreløpig har vurdert de menneskelige konsekvensene samlet.

Røde Kors har nå sett på sekundæreffekter av pandemien, som nedstengninger og store endringer i samfunnet.

– Det er ingen tvil om at dette nå er en av de største humanitære utfordringene vi som samfunn har stått overfor i vår generasjon. Denne rapporten slår ettertrykkelig fast at pandemien har forsterket forskjeller og lagt grunnlaget for mer varige ulikheter og utenforskap i samfunnet vårt, sier generalsekretær Bernt Apeland.

