Hastemøte om AstraZeneca i Legemiddelverket

Ifølge danske myndigheter er de europeiske legemiddelverkene i gang med en granskning av om vaksinen kan føre til blodpropp. Det er ett dødsfall i Danmark knyttet til saken. Det er ikke påvist en sammenheng med vaksinen.

– Det vi kan si, er at vi er klar over at det er meldt noen tilfeller av blodpropp blant yngre i både Østerrike, Danmark og andre land. Men det er foreløpig ikke fastslått at det er noen sikker sammenheng med vaksinen, sier overlege Sigurd Hortemo i det norske Legemiddelverket til Dagbladet.

– Dette vil undersøkes nøye. Danmark har valgt å stoppe bruken av vaksinen mens dette pågår. Legemiddelverket og FHI vil vurdere om det er aktuelt også i Norge, sier han.

