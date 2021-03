Kommunene kom økonomisk styrket ut av 2020

innenriks

Kommunesektorens organisasjon (KS) gjennomfører hvert år en regnskapsanalyse for kommunene og fylkeskommunene. Rapporten for 2020 viser at kommunenes og fylkeskommunenes inntekter for 2020 økte mer enn utgiftene sammenlignet med 2019. Driftsinntektene økte med 2,9 prosent, mens utgiftene økte med 1,4 prosent, skriver Kommunal Rapport.

Deler av kostnadene vil imidlertid først påløpe i inneværende år.

– De statlige koronatilskuddene bidrar dermed til å dope netto driftsresultat i 2020. Regnskapsteknisk er tallene oppblåste, sier spesialrådgiver Sigmund Engdal i kommuneøkonomiavdelingen i KS.

For de 223 kommunene som er med i KS` undersøkelse, ble brutto driftsresultatet på 6 prosent i snitt, mot 4,5 prosent i 2019. Mye tyder på at resultatet blir betraktelig lavere når utgiftene faktisk kommer i løpet av 2021.

– Regnskapsundersøkelsen viser også at koronakrisen og medfølgende inngripende smitteverntiltak ikke har ført til store endringer i kommunenes økonomi. Kommunene er i stor grad blitt kompensert for inntektssvikt og økte utgifter under pandemien, sier Engdal.

