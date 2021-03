Stordalen-hotellet Norefjell Ski & Spa tapte i retten om epidemiforsikring

innenriks

Oslo tingrett har frifunnet Codan Forsikring. Norefjell Ski & Spa dømmes til å betale 1,93 millioner kroner i sakskostnader.

Saken mellom Codan forsikring og Stordalen-hotellet kan ha konsekvenser for hele Choice-kjeden. Hadde hotellet nådd fram med søksmålet, kunne det utløst krav på flere hundre millioner kroner fra hele konsernet.

Sentralt i saken er tolkningen av begrepet «epidemisk utbrudd». Tingrettsdommer Kim Heger viser i dommen til bevisførselen i retten om at skaden måtte være inntruffet på hotellet.

– Etter bevisførselen og ovennevnte gjennomgang av faktum og tolkningsprinsipper konkluderer retten med at den omtvistede klausul om «epidemisk utbrudd», ikke dekker den pandemisituasjon Norge og verden sto i og fortsatt står i, samt at det heller ikke var partenes mening at den skulle gis et slikt ekstraordinært nedslagsfelt, står det i dommen.