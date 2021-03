Helsedirektøren innrømmer at skolene kunne åpnet tidligere

innenriks

I et intervju med Aftenposten lørdag sier Guldvog at han tror koronakommisjonen vil komme med både ros og ris. Men han tar selvkritikk på det mest omfattende inngrepet i hele pandemien, nemlig å stenge skoler og barnehager i hele landet i fjor vår.

Nå erkjenner Guldvog at de kan ha vært stengt for lenge. I etterkant har det vist seg at omkostningene var store for mange barn og unge.

– Jeg sitter ikke med svaret på det i dag, men det var jo nedstengt i vel sju uker. Det er en relativt lang periode. Med den kunnskapen vi har i dag, tror jeg det ville vært mulig å gjenåpne før det, sier Guldvog.

– Fram mot neste krise, tror jeg vi bør planlegge et annet beredskapssystem for å ivareta barn og unge gjennom en langvarig krise, sier han.

14. april kommer dommen over myndighetenes pandemihåndtering. Da overleverer professor Stener Kvinnsland, som har ledet arbeidet i koronakommisjonen, rapporten til statsminister Erna Solberg (H).

(©NTB)