Listhaug krever store endringer i rusreformen

– Nå skal dette behandles i stortingsgruppa først, men jeg tror jeg kan si ganske tydelig at det skal svært mye til. Svært store endringer, sier Sylvi Listhaug til Nationen.

Listhaug, som trolig tar over ledervervet i Frp, er særlig redd for at ungdom ikke fanges opp og hjelpes ut av narkotikabruk fordi man mister viktige verktøy for oppfølging.

Et bærende elementet i reformen er avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk. Bøter og prikk på rullebladet skal erstattes med en pålagt kommunal rådgivningstime og tilbud om helsehjelp.

Listhaug tror avkriminalisering vil føre til økt bruk blant unge.

– Jeg tror ikke ungdom ser noen forskjell på avkriminalisering og legalisering. Flere enn i dag kommer til å prøve narkotika hvis dette går igjennom. Det er helt sikkert, sier Listhaug, som tror mange unge i dag lar seg stanse av at narkotika er ulovlig å bruke.

SV, Rødt og MDG har stilt seg bak reformen. Men for å få flertall i Stortinget er regjeringen avhengig av Arbeiderpartiet eller Frp. Senterpartiet vil vrake hele reformen.

