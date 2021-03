Studie: Livmorhalskreft kan være nær utryddet i 2039

innenriks

– Norge ligger an til å så godt som utrydde livmorhalskreft i år 2039, sier lege og forsker Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet (FHI).

Den alvorlige kreftformen forårsakes av langvarig HPV-infeksjon, og hvert år dør mer enn 300.000 kvinner verden over som følge av sykdommen.

HPV-viruset som har navnet humant papillomavirus, er et vanlig virus som i sjeldne tilfeller kan føre til kreft. Kreftformen kan forebygges med HPV-vaksine og screeningundersøkelser av livmorhalsen.

HPV-vaksinasjonsprogram avgjørende

Det er nettopp tiden det vil ta med gjeldende vaksinasjons- og screeningstrategi som viser at kreftformen kan være det som på fagspråket kalles eliminert om 18 år. Det innebærer at det er færre enn fire tilfeller av livmorhalskreft blant 100.000 kvinner i året.

– Studien viser at eliminasjon av livmorhalskreft i Norge ikke ville være mulig uten et HPV-vaksinasjonsprogram for jenter, sier Trogstad.

Hun sier at målet om eliminasjon først ville vært nådd i 2056 dersom man hadde fortsatt med vaksinasjon av kun jenter i 7. klasse og livmorhalsscreening med celleprøve.

17 år nærmere i tid

Endringer i HPV-vaksinasjonsprogrammet har fremskyndet tidspunktet for eliminasjon med åtte år. Endring i livmorhalsscreening fra celleprøve til HPV-test vil fremskynde tidspunktet med ytterligere ni år.

– Da er målet plutselig 17 år nærmere fram i tid, fastslår forskerne.

Studien er et samarbeid mellom forskere fra Harvard University, Universitetet i Oslo, FHI, Kreftregisteret og Kreftforeningen i New South Wales, Australia. Resultatet av studien er publisert i en artikkel i tidsskriftet Preventive Medicine.

(©NTB)