Drammen skjerper reglene etter smitteøkning

Politikerne vedtok å stenge treningssentre, kino, museer, samt å forby alkoholservering i det offentlige rom. Det legges også begrensninger på hvor mange du kan invitere i ditt eget hjem.

Restriksjonene kommer drøyt to uker etter at den midlertidige forskriften som først ble innført for å begrense smittespredningen, ble opphevet 26. februar, skriver Drammens Tidende.

Elleve i formannskapet stemte for de skjerpede tiltakene, mens fire stemte mot.

Det var søndag registrert 23 nye smittetilfeller i Drammen siste døgn. Dagen før var smittetallet 66.

