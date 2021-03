Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem i Oslo

innenriks

– Dette er et svært inngripende og alvorlig tiltak. Vi vet at veldig mange i byen allerede lever som om dette er regelen. Men vi vet også at det er for mange som samles i private hjem, og som fremdeles har for mye kontakt, sa han på en pressekonferanse mandag kveld.

Det har til nå vært forbud mot å samles flere enn ti personer i private hjem, med anbefaling om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem.

– Den eneste måten å stoppe det muterte viruset er å stoppe mest mulig av den sosiale kontakten, sa byrådslederen.

Johansen fikk spørsmål om hvordan et slikt forbud løses rent juridisk, og om det kan være i strid med menneskerettighetene.

– Vi vet i utgangspunktet at det er mange som allerede lever etter de reglene, men vi er nødt til å gå gjennom de juridiske spørsmålene. Samtidig mener vi at det er en helt nødvendig føring å ha nå, det er et forbud, og da skal det kunne bøtelegges, sier Johansen.

Byrådslederen understreket at det nå blir likt for alle: Tidligere var det slik at en familie på åtte kun kunne ha besøk av to i uka, mens en familie på to kunne ha besøk av åtte. Nå er grensa to for alle.