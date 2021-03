Seks av ti skal være hjemme i påska

innenriks

Da trodde rundt ni av ti at det skulle bli hjemmepåske, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Fjorårets påske ble preget av hytteforbud, og folk endte opp med hjemmepåske. I år er det klart flere som planlegger å reise, men smittesituasjonen fremover vil nok ha noe å si, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I år oppgir 27 prosent at de ikke skal være hjemme i påska, mot 8 prosent i fjor. Andelen som oppgir at de ikke vet, har økt fra 4 til 14 prosent.

I år som i fjor er særlig de yngre usikre på påskeplanene. Blant de under 30 år sier hele 57 prosent at de er usikre på påsken.

– Det overrasket mange i fjor at ellers så hytteglade nordmenn både droppet påske og hytta for å bidra i dugnaden. På dette tidspunktet var det få som antok at neste års påske også ville rammes, sier Clausen.

Myndighetenes anbefalinger for årets påske omfatter å fraråde reiser utenlands, men at folk kan reise på hytta dersom de tar ekstra smittevernhensyn.

5.000 personer har deltatt i undersøkelsen.

