innenriks

– Samlet sett er dette de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Oslo til nå i pandemien, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han mandag stengte byen ytterligere ned.

I hovedstaden stenges videregående og ungdomsskoler, mens det blir hjemmeskole i enkelte bydeler også for elever på 5. til 7. trinn.

Barnehagene og aktivitetsskolene holdes stengt gjennom påskeuka

Det blir dessuten ikke tillatt å ha mer enn to personer på besøk i private hjem.

Tiltakene kommer i tillegg til blant annet stengte butikker og serveringssteder, som allerede var stengt ned.

Rekordsmitte

– Dette er et svært inngripende og alvorlig tiltak. Vi vet at veldig mange i byen allerede lever som om dette er regelen. Men vi vet også at det er for mange som samles i private hjem, og som fremdeles har for mye kontakt, sa Johansen.

Samtidig holdes frisører, skjønnhetssalonger og andre én-til-én-behandlere åpne. Dette er nå det eneste innslaget som gir et levende bybilde i hovedstaden.

Tiltakene i Oslo kommer etter en stadig smitteøkning den siste tiden.

– Forrige uke ble 1.960 oslofolk registrert smittet av koronaviruset. Vi har aldri vært i nærheten av å registrere et så høyt smittenivå som vi har gjort den siste tida, sa Johansen.

Tiltakene i hovedstaden gjelder fra onsdag og til og med 6. april.

Innføres ved midnatt

For de 51 kommunene i Viken fylke, samt Gran kommune i Innlandet, kommer derimot de nye tiltakene på vesentlig kortere varsel.

Allerede fra natt til tirsdag blir tiltaksnivå A, definert som et «særlig høyt tiltaksnivå», innført. Det betyr blant annet påbud med hjemmekontor for dem som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler.

Dessuten må blant annet treningssentre, svømmehaller, biblioteker, museer og kinoer holde stengt, mens serveringssteder kun kan tilby takeaway.

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys med unntak av begravelser og bisettelser. Det er ikke tillatt å organisere idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og unge.

Det gjøres unntak for utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år i grupper under ti personer, der alle er fra samme kommune. Unntaket er nytt på tiltaksnivå A.

Tiltakene varer til og med søndag 11. april.

– Under stort press

– Det er sterkt økende smitte i Viken. Kommunenes arbeid med testing og smittesporing er under stort press, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Kommunene i Viken var mandag i møte med helsemyndighetene og Statsforvalteren. Et flertall av kommunen ønsket der tiltak fra tiltaksnivå A. 13 av kommunene ønsket det ikke, mens tre var usikre.

– Selv om det er variasjoner i smittesituasjonen i Viken, er det viktig med strenge og koordinerte tiltak for å få ned mobiliteten i hele fylket. Like tiltak for hele fylket vil gjøre det lettere å forstå og følge reglene, sier Høie.

(©NTB)