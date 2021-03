Utdanningsforbundet i Oslo mener lærerne ikke er blitt ivaretatt

innenriks

– Jeg opplever at det har vært et sterkt fokus på elevenes rett til opplæring. Vi er også veldig opptatt av det, men skulle ønske at de ansattes rett til et trygt og godt arbeidsmiljø fikk et større fokus og mer oppmerksomhet. Vi opplever at de ikke har greid å balansere disse hensynene, sier leder Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet Oslo.

Hun understreker at hun ikke vil gi råd om hva byrådet bør gjøre. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) opplyste søndag at byrådet diskuterer ekstraordinære tiltak for å få bukt med smitten. Blant tiltakene som vurderes er stengte skoler. Nesten en tredel av de smittede i hovedstaden de siste 14 dagene er under 20 år.

– Vi har over tid formidlet til byråden at det er stor belastning, slitasje og uro blant våre medlemmer, og håper det er med i beslutningsgrunnlaget, sier Skjefstad Andersen.

Hun forteller om lærere som har vært satt i karantene flere ganger, om hyppige endringer av undervisningsopplegg, og ekstraarbeid i forbindelse med skifter mellom fysisk og digital undervisning. I forbindelse med spredningen av nye varianter av viruset, som smitter raskere blant barn, er mange dessuten mer redde for å bli smittet selv, og ta med smitte hjem.

– Vi er spent på hva som kommer fra byrådet i dag, sier fagforeningslederen.

NTB har vært i kontakt med byrådet i Oslo, som foreløpig ikke har hatt anledning til å kommentere saken.

(©NTB)