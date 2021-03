Ap vil ha rusreform-forhandlinger uten Venstre

innenriks

Til Klassekampen sier Kjerkol, som er Aps helsepolitiske talsperson, at hun støtter partikollegaen Tore O. Sandviks oppfordring om at Ap og Høyre må finne løsninger sammen og «koble av» Venstre fra arbeidet.

– Det er større rom for at Ap og Høyre kan finne gode løsninger, uten Venstre. Mange av våre medlemmer og velgere er bekymret for at rusliberale i Venstre får for sterk påvirking på narkotikapolitikken. Unge Venstre er åpne på at de vil legalisere cannabis, sier Kjerkol.

– Det må ikke skapes tvil om at narkotika fortsatt skal være ulovlig. Et økt konsum vil være skadelig for samfunnet og særlig sårbar ungdom, legger hun til.

Fylkeslagene i Ap er splittet i synet på rusreformen og eventuelt avkriminalisering – men alle er enige i at rusavhengige skal slippe straff.

Usikker

Selv understreker Kjerkol at hun nok er «usikker på om en generell avkriminalisering er riktig verktøy.»

– Landsmøtet vårt har ikke avklart det. Det er en av mine oppgaver å bidra til å forene partiets ulike syn, sier hun.

Rusreformutvalget leverte sin utredning «Rusreform – fra straff til hjelp» i slutten av 2019.

Regjeringens forslag til rusreform ble lagt fram 19. februar i år. Det bygger i stor grad på Rusreformutvalgets forslag om at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at mindre mengder til eget bruk ikke lenger skal straffes.

Melby: Historisk

Venstre-leder Guri Melby har omtalt den nye reformen som historisk og sa under presentasjonen at det nesten føles uvirkelig å legge fram forslaget etter mange års kamp.

– Vi er stolt over å legge fram en rusreform som gir hjelp, ikke straff. Dette er en seier for fornuft, kunnskap og verdighet for folk som sliter. Dette blir Norges viktigste sosiale reform på mange tiår. Som Venstre-leder er jeg stolt over at vår kamp for en bedre ruspolitikk de siste tjue årene blir en realitet, sa Melby til NTB.

Helseminister Bent Høie (H) understreket at han i 20 år kjempet mot avkriminalisering, men at han skiftet syn på saken i 2016.

– Personer som har rusproblemer, har blitt stigmatisert og straffeforfulgt lenge nok. De har blitt truet, jaget og ydmyket. Det er på høy tid at vi bytter ut straff med hjelp, sa Høie.

Foreslåtte grenser

Dette er de foreslåtte terskelverdiene (straffri terskelverdi/terskelverdi for påtaleunnlatelse) for de mest vanlige stoffene:

* Heroin – 2 gram/5 gram

* Kokain – 2 gram/5 gram

* Amfetamin – 2 gram/5 gram

* GHB, GBL og 1,4-butanediol – 0,5 dl/1 dl

* LSD – 1 lapp/«syreblotter»/3 lapper/«syreblottere»

* LSD rent virkestoff – 1 mg/2mg

* MDMA (pulver/krystaller) – 0,5 gram/1 gram

* Cannabis – 10 gram/15 gram

* Sopp inneholdende psilocin/psilocybin – 20 gram/50 gram

* Khat – 500 gram/2 kg

* Legemidler – 15 rusdoser/25 rusdoser

(©NTB)