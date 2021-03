Frp ber regjeringen vurdere permitteringsregler på ny

innenriks

Det opplyser Erlend Wiborg, leder av arbeids- og sosialkomiteen, til NTB.

– Frp støtter NHOs krav om å redusere arbeidsgiverperioden fra ti til to dager ved permittering. Dette fremmet Frp også forslag om i Stortinget nylig, men da valgte alle de øvrige partiene å stemme ned dette forslaget. Dette til tross for at dette setter norske arbeidsplasser i fare, sier Wiborg.

NHO-utspillet kom etter at Viken-regionen på få timers varsel ble nedstengt.

– Vi mener at den situasjonen vi står i nå, illustrerer hvorfor en redusert arbeidsgiverperiode bør tas fram som virkemiddel med en gang slik som man gjorde i fjor vår, uttalte administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til NTB mandag kveld.

