For de øvrige er seks definerte nærkontakter, mens de to siste er importtilfeller, opplyser Stavanger kommune på sine nettsider.

Tre av de smittede er under ti år, mens ytterligere to er under 20.

De øvrige er mellom 20 og 79 år. 814 personer ble testet i Stavanger mandag.

Ni nye smittede er én over ukesnittet og tre over snittet de siste 14 dagene i kommunen.

