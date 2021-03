Raymond Johansen tar selvkritikk etter oppvaskmøte

innenriks

Onsdag ble byrådslederen kalt inn på teppet av alle opposisjonspartiene.

Årsaken var at de mente de over lengre tid hadde blitt for dårlig informert om smitteverntiltakene i Oslo, skriver Aftenposten.

– Jeg har hatt et ønske om å holde bystyret godt informert, men erkjenner at jeg ikke har vært god nok. Det beklager jeg, sier Johansen til avisa.

Johansen skyldte på mangel på tid og et stort behov for å få informasjon raskt ut til befolkningen.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke sier bystyret opplever at de over lang tid har fått minimal informasjon fra byrådet om pandemisituasjonen i hovedstaden og begrunnelsene bak de ulike smittetiltakene.

– At vi kaller inn til dette møtet kan ansees som en korreks på prosess, sier Bjercke.

Nå sier han seg fornøyd med beklagelsen fra Johansen.

