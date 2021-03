Norge tok dissens i EMA-møte om vaksinebivirkninger

innenriks

– Norge mener det er rimelig grunn til å anta at det er en årsakssammenheng, derfor hadde vi ønsket at dette sykdomsbildet kom med i listen over bivirkninger. Når det ikke skjedde, tok vi dissens på denne pakken totalt sett, sier Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk til VG.

Saken hadde vært diskutert i møter siden torsdag morgen, men EMAs bivirkningskomité (PRAC) ville ikke legge blodpropp-tilfellene inn i listen over mulige bivirkninger fra vaksinen.

FHI og Legemiddelverket har imidlertid fortsatt håp ettersom EMA har signalisert at utredningen fortsetter.

– Vi håper å spille inn våre data på en bedre måte, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til Aftenposten.

(©NTB)