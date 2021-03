Laboratorium må fortsatt ringe om positive koronaprøver

innenriks

Ifølge Dagbladet må laboratoriet ringe kommuneoverlegene rundt om i landet.

– Da må vi stave personnummer, adresse og navn. Vi bruker uforholdsmessig mye tid på dette, flere ganger om dagen, forteller fagansvarlig Lise Andresen.

Unntaket er Oslo, som laboratoriet mener har en brukbar digital løsning.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet opplyser at man ser etter en løsning, men kan ikke si når slikt kan være på plass. Han understreker at direktoratet ikke har registrert at testkapasiteten er rammet.

