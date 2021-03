Miljødirektoratet strammer inn laksefisket

innenriks

– For å beskytte sårbare bestander av vår viktige villaks mot overbeskatning, og for å sikre grunnlaget for et høstbart overskudd i framtiden, er vi dessverre nødt til å begrense laksefisket både i elv og i sjø, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

De har fått grønt lys fra Klima- og miljødepartementet til å vedta en rekke nye regler for fisket etter både laks, sjøørret og sjørøye.

Sjøfisket for laks er delt inn i ti kystregioner. Fra nå blir det forbudt å fiske laks med faststående redskap i de ni regionene sør for Finnmark.

Fisking med krokgarn ble forbudt i hele landet unntatt Finnmark i 2002, men nå blir dette også forbudt i Finnmark.

Det strammes dessuten kraftig inn også for elvefisket. Fra før var det åpent for fiske i 1.030 av de 1.284 vassdragene. Men nå strammes dette kraftig inn til å kun gjelde 440 av vassdragene.

– Hensikten er jo å sikre fortsatt laks i alle laksevassdragene på lang sikt, sier Hambro.

