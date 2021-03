innenriks

Agder politidistrikt fikk melding om festen rett etter klokka 23 lørdag kveld.

– Patruljen skriver anmeldelse på åtte personer som var på stedet, melder operasjonssentralen.

I Kvinesdal rykket politiet ut til et rånetreff med over 100 biler etter å ha fått klager på støy. Etter hvert kunne politiet melde at det hadde roet seg på stedet og at det ikke var mange biler igjen i sentrum.

