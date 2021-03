Bydel Stovner har størst vaksineskepsis i Oslo

innenriks

Kun 67 prosent av innbyggere i bydel Stovner sier de ønsker å bli vaksinert når de får tilbudet, skriver Nettavisen. I byen som helhet sier 85 prosent det samme.

Frykt for eller ønske om mer kunnskap om bivirkninger er hovedgrunnene til skepsisen.

Bydelen har passert 1.662 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. I landet som helhet er det til sammenligning 227 smittede per 100.000 innbyggere.

Målingen er gjennomført av Sentio med 815 respondenter i perioden 12. til 16. mars. I samme måling får byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tommel opp for håndteringen av Oslo-folk.

På en skala fra 0–100 rangeres Oslo kommunes håndtering av smitten på 69. Når respondentene ble spurt spesifikt om Johansens håndtering, økte tallet til 72.

– Dette er veldig hyggelig. Jeg må si at denne målingen gjorde meg litt lettet. For vi har holdt dette gående i en lang stund med veldig inngripende tiltak, sier byrådslederen til Nettavisen.

